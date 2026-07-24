Просто лью стакан кефира в муку с яйцами: яблочный пирог на заливном тесте — пористый, не черствеет

Просто лью стакан кефира в муку с яйцами: яблочный пирог на заливном тесте — пористый, не черствеет

Заливной пирог с яблоками на кефире — этот рецепт для тех, кто любит пышную, воздушную выпечку. Несмотря на отсутствие дрожжей, тесто получается пористым, а яблоки дают сочность.

Для теста смешайте 2 яйца с 1 стаканом сахара, добавьте 1 стакан кефира, 1,5 стакана муки, 0,5 ч. л. соды и щепотку соли, яблоки (3–4 шт.) нарежьте тонкими ломтиками. Выложите яблоки в смазанную форму, залейте тестом, запекайте 35–40 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже испекла яблочный пирог по этому рецепту. Удивило, что он даже на второй день остался мягким и ароматным, не зачерствел. Совет: обваляйте яблоки в муке перед заливкой — они не утонут на дне, а распределятся по всему тесту.

Ранее был назван рецепт оладушек быстрого приготовления в духовке — со вкусом пиццы.