Оладушки быстрого приготовления в духовке — один раз попробовала и больше не жарю: со вкусом пиццы

Оладушки быстрого приготовления в духовке — один раз попробовала и больше не жарю: со вкусом пиццы

Оладушки больше не жарю. Один раз попробовала приготовить в духовке и теперь предпочитаю не стоять над плитой. Это блюдо из разряда «палочка-выручалочка», когда хочется сытного и необычного завтрака или перекуса.

Для теста понадобится: 2 крупных яйца, 150 г пшеничной муки, 0,5 ч. л. соли и 100 мл теплой воды. Все смешайте — должно получится тягучее, густое, липнущее тесто. Нарежьте мелкими кубиками 2 помидора, 150 г сыра, 120 г ветчины, горсть петрушки и 50 г маслин. Смешайте начинку с тестом, добавьте соль. Застелите противень пергаментом и выложите тесто, придавая форму оладушек. Готовьте в разогретой до 200 градусов духовке 15–17 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить оладьи по этому рецепту. Понравилось, что они получились пышными, сочными, с хрустящим донышком. Совет: дайте готовому тесту постоять 10 минут после замеса, чтобы мука набухла, а затем добавьте начинку — оладушки станут воздушнее.

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