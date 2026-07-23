Больше не жарю котлеты — кабачково-грибная запеканка под сыром: сочнее и сытнее, чем любое мясо

Беру молодые цукини, шампиньоны и сливки — запекаю их слоями под сырной шапкой, и получается настолько сытно, что о мясе не вспоминаем. Кабачки остаются сочными, грибы добавляют аромат и плотность, а нежный сливочный соус пропитывает всё насквозь, делая запеканку бархатистой и тающей. Сверху — румяная корочка из расплавленного сыра, которая хрустит при надкусывании. Блюдо собирается просто: слои кабачков и грибного соуса повторяются, а помидоры сверху добавляют свежую кислинку. Вкусно и горячим, и тёплым — идеально на обед или ужин, когда хочется сытного, но без мяса. В сезон кабачков готовлю чуть ли не каждый день — улетает на ура.

Для приготовления понадобится: 4 молодых цукини, 400 г шампиньонов, 1 луковица, 40 г сливочного масла, 1 ст. ложка муки, 300 мл молока или сливок, 1–2 помидора, 50 г сыра, соль, перец, сухой чеснок. Кабачки нарежьте пластинами, запеките 20 минут при 180 °C. Лук обжарьте, добавьте грибы, затем муку и сливки — соус загустеет. В форму выкладывайте слоями: кабачки, соус, снова кабачки, соус. Сверху — кружочки помидоров и сыр. Запекайте 10–15 минут до румянца.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже запекала это блюдо — муж сказал, что мясо и не снилось, а дети просили добавки. Я добавила в соус мускатный орех и тимьян, а вместо шампиньонов взяла лесные грибы — аромат стал глубже. Кстати, сливки можно заменить на сметану. Находка, а не рецепт!