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02 августа 2026 в 12:00

Экономлю на сладостях: крыжовник, орехи, сахар — и королевское варенье готово за 30 минут, стоит копейки, а вкус как в раю

Фото: D-NEWS.ru
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Беру крыжовник, грецкие орехи и сахар — и варю королевское варенье, которое превращает обычное чаепитие в императорский приём. Получается удивительное лакомство: ягоды остаются целыми и прозрачными, а орехи добавляют приятную хрустящую текстуру и ореховый аромат. Сироп густой, янтарный, с лёгкой кислинкой, которая идеально балансирует сладость. Это варенье не просто десерт — оно само по себе произведение искусства: намазываешь на блинчик или кладёшь в пирог — и наслаждение гарантировано. Варится быстро, без сложных приёмов, а выглядит как драгоценность в банке.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг крыжовника, 1 кг сахара, 100 г очищенных грецких орехов (крупно порубить), сок и цедра половины лимона, 0,5 стакана воды. Крыжовник переберите, вымойте, обсушите. В кастрюле смешайте воду и сахар, доведите до кипения, варите сироп 5 минут. Залейте сиропом ягоды и орехи, варите на медленном огне 15 минут, снимая пену. Добавьте лимонный сок и цедру, варите ещё 5–7 минут до загустения. Готовое варенье разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте. Это варенье не только вкусное, но и эффектное — его не стыдно подать гостям и поставить на праздничный стол.

Личный опыт

Автор Мария Левицкая уже сварила это варенье для своих друзей. Даже те, кто не любит крыжовник, уплетали его с блинами и просили рецепт. Кстати, вместо грецких орехов можно взять миндаль — аромат станет ещё тоньше. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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