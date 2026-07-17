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17 июля 2026 в 17:05

Огурцы, морковка да лук: закатка на зиму «Корейская» — вкусная закуска к мясу и картошке

Фото: D-NEWS.ru
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Каждое лето стараюсь закрыть хотя бы несколько баночек этого салата. Огурцы остаются хрустящими, морковь получается ароматной, а лук становится мягким и сладковатым. Получается отличная закуска, которая одинаково хорошо подходит и к жареной картошке, и к шашлыку, и к любому мясному блюду.

Главный секрет этого рецепта — овощи варятся по очереди. Благодаря этому морковь успевает стать мягкой, а огурцы не перевариваются и сохраняют приятную плотность даже после нескольких месяцев хранения.

Для приготовления вам понадобится: огурцы — 2 кг, морковь — 1 кг, репчатый лук — 500 г, чеснок — 1 крупная головка, вода — 1 л, сахар — 5 ст. л., соль — 1,5 ст. л., яблочный уксус 6% — 160 мл, растительное масло — 50 мл, душистый перец горошком, приправа для моркови по-корейски — по вкусу, семена горчицы — по вкусу.

Огурцы нарежьте кружочками, морковь натрите на терке для корейской моркови, лук нарежьте полукольцами или крупными перьями, чеснок разделите на зубчики. Для маринада соедините воду, сахар, соль, растительное масло, уксус и специи, доведите до кипения. Сначала добавьте морковь и варите 10 минут, затем положите лук и готовьте еще 5 минут.

После этого добавьте огурцы, дождитесь повторного закипания и варите 4–5 минут. В самом конце положите чеснок, сразу разложите салат по стерилизованным банкам, плотно утрамбуйте, залейте кипящим маринадом и герметично закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания. Из указанного количества продуктов получается примерно 6–7 банок по 700 мл.

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Проверено редакцией
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