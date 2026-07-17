Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 07:54

Зимой без них никуда: хрустящие зеленцы — хрустящие огурчики с чили и горчицей, чтобы скрасить и картошку, и мясо

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Для тех, кто устал от обычных маринованных огурцов: зеленцы с соусом чили и горчицей. Вкус — сладковато-острый, текстура — плотная и хрустящая, а маринад настолько хорош, что его хочется выпить. Идеально подходят к картофельному пюре или сочным мясным блюдам.

Ингредиенты

Огурцы — сколько войдет в банки, соус чили — 250–280 г, вода — 7 стаканов, сахар — 1 стакан, соль — 2 ст. л. с горкой, уксус 6% — 1 стакан, сухая горчица в зернах — 30 г, лавровый лист — 7 шт., корень хрена — 7–14 полосок, перец горошком — 20–30 шт., чеснок — 14–21 зубчик, листья смородины — 14 шт., зонтики укропа — 7 шт.

Как готовлю

Сначала замачиваю огурцы в холодной воде на 2–3 часа, чтобы они стали максимально хрустящими. Тем временем стерилизую банки и на дно каждой кладу лавровый лист, хрен, перец, чеснок, смородину и укроп, а потом плотно укладываю огурцы. Для маринада смешиваю воду, соус чили, сахар, соль, уксус и зерна горчицы, довожу до кипения и варю 2–3 минуты. Заливаю горячим маринадом огурцы, прикрываю крышками и стерилизую банки объемом 0,7 л около 10–12 минут после закипания. Затем закатываю, переворачиваю вверх дном, укутываю и жду полного остывания — получается 7 банок.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Впервые закрыл такие огурцы и теперь жалею, что сделал всего пару банок, — улетели за один ужин с картошкой! Открытие: соус чили не перебивает, а подчеркивает вкус горчицы, получается пикантная сладость.

Проверено редакцией
Читайте также
Сразу два новых предмета появятся в российских школах с 1 сентября
Общество
Сразу два новых предмета появятся в российских школах с 1 сентября
Адвокат раскрыл, как не сесть в тюрьму за сбор денег на творческий проект
Общество
Адвокат раскрыл, как не сесть в тюрьму за сбор денег на творческий проект
Натираю кабачок на терке и пеку шоколадный пирог — получается как брауни: влажный, маслянистый, с хрустящей корочкой
Общество
Натираю кабачок на терке и пеку шоколадный пирог — получается как брауни: влажный, маслянистый, с хрустящей корочкой
Завернула баклажаны с морковью и орехами — подаю рулетики к ужину: рецепт от грузинского повара
Общество
Завернула баклажаны с морковью и орехами — подаю рулетики к ужину: рецепт от грузинского повара
Как приготовить жареные кабачки: 3 простых рецепта на скорую руку
Семья и жизнь
Как приготовить жареные кабачки: 3 простых рецепта на скорую руку
Общество
рецепты
еда
огурцы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 июля: инфографика
Захарова назвала условия для согласия с предложениями США по Украине
Силы ПВО за ночь нейтрализовали 243 украинских БПЛА
«Биби не имел права вмешиваться»: Трамп пришел в ярость из-за Нетаньяху
Бойцы «Севера» уничтожили 15 пунктов управления дронами ВСУ
«Вкус и текстура»: стало известно, какой шоколад любят женщины больше всего
Переполненные украинские морги «трещат по швам» из-за сотен тел солдат ВСУ
Провал диверсантов ВСУ и «дождь» из авиабомб: новости СВО к утру 17 июля
Российские войска нанесли ночной удар по портам Украины с грузами для ВСУ
Следившие за ЧМ по футболу французы погрузились в ностальгию по 2018 году
Трамп нашел виновника крупнейшей утечки данных в истории Америки
Известный бодибилдер скончался при подготовке к соревнованиям
Крупный российский город застыл без движения из-за ракетной опасности
Сразу два новых предмета появятся в российских школах с 1 сентября
Силы ПВО лишили «крыльев» два беспилотника под Тулой
Названа безопасная доза поваренной соли в сутки
Сто яблонь на дачном участке: как вырастить колонновидное дерево мечты
Стало известно, как подразделения ВСУ оказались «заперты» в Писаревке
Под Добропольем сорвали попытку прорыва ДРГ ВСУ
Кадры работы российских сил по украинским военным объектам появились в Сети
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.