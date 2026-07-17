Зимой без них никуда: хрустящие зеленцы — хрустящие огурчики с чили и горчицей, чтобы скрасить и картошку, и мясо

Зимой без них никуда: хрустящие зеленцы — хрустящие огурчики с чили и горчицей, чтобы скрасить и картошку, и мясо

Для тех, кто устал от обычных маринованных огурцов: зеленцы с соусом чили и горчицей. Вкус — сладковато-острый, текстура — плотная и хрустящая, а маринад настолько хорош, что его хочется выпить. Идеально подходят к картофельному пюре или сочным мясным блюдам.

Ингредиенты

Огурцы — сколько войдет в банки, соус чили — 250–280 г, вода — 7 стаканов, сахар — 1 стакан, соль — 2 ст. л. с горкой, уксус 6% — 1 стакан, сухая горчица в зернах — 30 г, лавровый лист — 7 шт., корень хрена — 7–14 полосок, перец горошком — 20–30 шт., чеснок — 14–21 зубчик, листья смородины — 14 шт., зонтики укропа — 7 шт.

Как готовлю

Сначала замачиваю огурцы в холодной воде на 2–3 часа, чтобы они стали максимально хрустящими. Тем временем стерилизую банки и на дно каждой кладу лавровый лист, хрен, перец, чеснок, смородину и укроп, а потом плотно укладываю огурцы. Для маринада смешиваю воду, соус чили, сахар, соль, уксус и зерна горчицы, довожу до кипения и варю 2–3 минуты. Заливаю горячим маринадом огурцы, прикрываю крышками и стерилизую банки объемом 0,7 л около 10–12 минут после закипания. Затем закатываю, переворачиваю вверх дном, укутываю и жду полного остывания — получается 7 банок.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Впервые закрыл такие огурцы и теперь жалею, что сделал всего пару банок, — улетели за один ужин с картошкой! Открытие: соус чили не перебивает, а подчеркивает вкус горчицы, получается пикантная сладость.