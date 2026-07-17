Появились подробности о мощном пожаре на территории промзоны под Москвой

Появились подробности о мощном пожаре на территории промзоны под Москвой Бензовозы загорелись на территории промзоны в подмосковных Бронницах

Два бензовоза и две «Газели» загорелись на территории промзоны в Бронницах Московской области, сообщается в Telegram-канале ГКУ МО «Мособлпожспас». По информации организации, произошел разлив топлива, был объявлен повышенный ранг пожара.

Горели два бензовоза и две «Газели», произошел разлив топлива. Огонь создал угрозу соседнему административному зданию и емкости с жидкостью, — отметили в Мособлпожспасе.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Бронницах составила пять тысяч квадратных метров. В 08:44 мск возгорание локализовали. К тушению привлекались порядка 60 человек и 20 единиц спецтехники.

До этого в Ростовской области сгорели «кустарная» АЗС, оборудованная в кузове грузовой «Газели», и легковые автомобили, стоявшие рядом. Пожар был ликвидирован силами восьми огнеборцев и двух единиц техники. Предварительно, причиной возгорания стало грубое нарушение правил обращения с легковоспламеняющимися жидкостями.