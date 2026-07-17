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17 июля 2026 в 09:54

Минсельхоз ответил на президентское поручение по ГСМ для аграриев

Минсельхоз: аграрии будут полностью обеспечены топливом по поручению президента

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Поручение президента России Владимира Путина по полному обеспечению аграриев топливом будет исполнено в установленные сроки, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании Всероссийского дня поля. Министр подчеркнула, что все трудности будут устранять адресно.

Отдельно не могу не остановиться на ситуации, связанной с топливом. Конечно, она волнует всех, она есть, эта ситуация в каждом регионе. Тем не менее вы знаете, у нас есть поручение президента, поручение правительства о том, что наши аграрии, безусловно, должны быть обеспечены всем необходимым топливом для уборочной и предстоящей посевной кампании. Уверены, что эти поручения будут в полном объеме выполнены, — сказала Лут.

Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что после введения запрета на экспорт внутренний рынок начал активно насыщаться дизельным топливом. Он заверил, что аграриям в регионах своевременно поставят все необходимые объемы горючего для проведения уборочной кампании.

До этого Лут заявляла, что потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Минэнерго также подтвердило наличие необходимых объемов топлива для аграриев. На совещании обсудили потребности в топливе для животноводства, растениеводства и пищевой промышленности. Основной акцент сделан на проведении сезонных полевых работ, перевозке сырья на переработку и доставке готовой продукции в распределительные центры.

Минсельхоз
Оксана Лут
топливо
аграрии
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