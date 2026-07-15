Новак рассказал о дизеле для аграриев Новак: внутренний рынок насыщен дизелем для уборочной

Российский рынок насыщается дизельным топливом, его запасов достаточно для сезонных сельскохозяйственных работ, сообщил ИС «Вести» вице-премьер Александр Новак. Власти подтвердили, что все необходимые объемы горючего будут направлены в регионы для нужд аграрного сектора.

С учетом принятого на прошлой неделе правительством РФ решения о запрете экспорта дизельного топлива внутренний рынок дизельным топливом наполняется. Будут все необходимые объемы поставлены в регионы, чтобы обеспечить уборочные работы сельскохозяйственных товаропроизводителей, — сказал Новак.

Ранее вице-премьер сообщил, что правительственный штаб по топливному обеспечению прорабатывает механизм приоритетной поставки горючего для автомобилей, задействованных в перевозке продуктов питания для торговых сетей. Мера направлена на предотвращение порчи продукции и уменьшения издержек логистических компаний, которые могут отразиться на конечной цене товаров.

До этого сообщалось, что в Курской области с 15 июля введут схему продажи топлива по четным и нечетным номерам на фоне усилившихся атак ВСУ. Как уточнил губернатор региона Александр Хинштейн, за прошедшую неделю АЗС в субъекте атаковали пять раз.