07 апреля 2026 в 19:14

Раскрыт ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводков

Ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводков превысил 640 млн рублей

Паводки в Дагестане принесли сельскому хозяйству ущерб в 640 млн рублей, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на совещании с президентом Владимиром Путиным. По ее словам, пострадали сельхозугодья, виноградники и часть поголовья скота, особенно в личных подсобных хозяйствах.

По предварительным расчетам, представленным минсельхозом республики, ущерб составляет порядка 640 млн рублей, — отметила Лут.

Глава республики Сергей Меликов назвал значительным ущерб агропромышленному комплексу. Регион потерял около 700 голов крупного рогатого скота, более 2200 голов мелкого рогатого скота и свыше 60 тыс. голов птицы.

До этого в Дагестане восстановили подачу электричества в дома 70% пострадавших от подтопления абонентов в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском и Цумадинском районах. Работы осложняют сильный ветер, дождь и снег в горных районах, а также разрушенные мосты и сходы селей.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

