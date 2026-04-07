Раскрыт ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводков

Паводки в Дагестане принесли сельскому хозяйству ущерб в 640 млн рублей, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на совещании с президентом Владимиром Путиным. По ее словам, пострадали сельхозугодья, виноградники и часть поголовья скота, особенно в личных подсобных хозяйствах.

Глава республики Сергей Меликов назвал значительным ущерб агропромышленному комплексу. Регион потерял около 700 голов крупного рогатого скота, более 2200 голов мелкого рогатого скота и свыше 60 тыс. голов птицы.

До этого в Дагестане восстановили подачу электричества в дома 70% пострадавших от подтопления абонентов в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском и Цумадинском районах. Работы осложняют сильный ветер, дождь и снег в горных районах, а также разрушенные мосты и сходы селей.