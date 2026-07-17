Китай вышел на связь после обвинений Трампа в «похищении» избирателей Посольство Китая в США опровергло утверждение Трампа о вмешательстве в выборы

Посольство Китая в США отвергло обвинения американского президента Дональда Трампа во вмешательстве в выборы, передает CBS News. Дипломаты подчеркнули, что итоги голосования зависят исключительно от избирателей из США.

Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Выборы в США — это внутреннее дело Соединенных Штатов. Их исход определяется голосами американского народа. Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США, — сказано в заявлении.

Ранее Трамп заявил, что данные десятков миллионов избирателей в 18 штатах были куплены, украдены или похищены Китаем в результате хакерских атак. По его словам, в руки КНР попала информация о 220 млн американцах.

До этого Путин заявил, что конфликта на Украине, возможно, не произошло бы, если бы Трампа не «надули» на предыдущих выборах в США. По мнению главы государства, была подтасовка голосов, которая позволила Джо Байдену занять кресло президента с 2021 по 2025 год. Он указал на то, что голосование через почту не отвечает никаким международным стандартам по обеспечению справедливых выборов.