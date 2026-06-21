Социолог объяснила, почему россияне устойчивы к искажениям истории ВОВ

Масштаб Великой Отечественной войны и ее особое место в национальном сознании формируют у россиян «эмоциональный иммунитет» к фальсификациям, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Социологического института ФНИСЦ РАН Мария Мацкевич. Эксперт отметила, что День памяти и скорби играет ключевую роль в противодействии искажению исторических фактов.

Когда в обществе есть укорененная традиция скорби, когда для миллионов людей память о войне — личное переживание и семейная память о предках, попытки изменить взгляд на историю сталкиваются с жестким сопротивлением, — подчеркнула социолог.

Мацкевич добавила, что историческая память живет лишь тогда, когда она остается рефлексивной и не превращается в застывший догмат. Настоящая защита от переписывания истории заключается не в замалчивании трагических или спорных страниц прошлого, а в честном и открытом разговоре с обществом, подчеркнула эксперт.

Для этого, по мнению Мацкевич, необходимо продолжать глубокие научные изыскания и активно вводить в оборот малоизвестные факты о военных годах. Подобный подход позволяет сохранить объективную картину произошедшего и не оставляет шансов для манипуляций, резюмировала она.

Ранее посольство России в Ереване выразило возмущение в связи с вандализмом на мемориале «Мать Армения» в армянском Гюмри. Дипломаты подчеркнули, что повреждение плит с названиями городов-героев является кощунственной акцией, которую нельзя списать на банальное хулиганство.