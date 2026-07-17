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17 июля 2026 в 09:10

Возлюбленный Лерчек показал ее без парика после химиотерапии

Танцор Луис Сквиччиарини показал блогершу Лерчек без парика после химиотерапии

Валерия Чекалина и аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини Валерия Чекалина и аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Возлюбленный блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), танцор Луис Сквиччиарини впервые показал ее без парика, опубликовав кадры в соцсетях. Он поделился снимком со дня, когда пара вместе смотрела полуфинал чемпионата мира по футболу.

Избранник также подарил Лерчек букет пионовидных роз в честь завершения курса химиотерапии. На видео Чекалина, сидя на диване, радуется победе Аргентины — на кадрах она с короткой стрижкой.

Ранее его отец Хосе Луис Сквиччиарини прилетел в Россию, чтобы лично познакомиться со своим новорожденным внуком Даниэлем. Хореограф вместе с Лерчек встретил приехавшего в гости родителя. После этого мужчине был представлен его внук, который появился на свет в феврале 2026 года.

До этого сообщалось, что Лерчек прибыла в суд вместе со своим возлюбленным. Сейчас она проходит очередной курс химиотерапии после диагностированного рака желудка четвертой стадии. При этом многих возмутила насыщенная светская жизнь блогера и активные тренировки в спортзале.

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