Свекор Лерчек прилетел в Россию ради встречи с внуком

Отец жениха блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Хосе Луис Сквиччиарини прилетел в Россию, чтобы лично познакомиться со своим новорожденным внуком Даниэлем. Молодой отец Луис Сквиччиарини поделился первыми трогательными кадрами семейного воссоединения в соцсетях.

Хореограф вместе с Лерчек встретил приехавшего в гости родителя. После этого мужчине был представлен его внук, который появился на свет в феврале 2026 года.

Мы очень скучали по папе и по дедушке, — написал Луис.

Ранее сообщалось, что Лерчек прибыла в суд вместе со своим возлюбленным. Сейчас она проходит очередной курс химиотерапии после диагностированного рака желудка четвертой стадии. При этом многих возмутила насыщенная светская жизнь блогера и активные тренировки в спортзале.

До этого стало известно, что Лерчек 10 июля пропустила важное судебное заседание. В этот день суд планировал рассмотреть актуальный вопрос о возобновлении уголовного процесса по делу о незаконном выводе более 250 млн рублей на счета в ОАЭ.