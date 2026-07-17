Си Цзиньпин заявил о важности контроля над ИИ

Страны мира обязаны объединиться для того, чтобы противостоять упрощению подходов к вопросам международной и национальной безопасности в области искусственного интеллекта, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, это необходимо для того, чтобы ИИ оставался под контролем человека, передает РИА Новости.

Для обеспечения того, что искусственный интеллект будет оставаться под контролем человека, мы должны совместно противостоять обобщению концепций международной и национальной безопасности в области ИИ и практике, ставящей собственную безопасность одной страны выше безопасности других, — сказал он.

Лидер КНР также отметил, что каждая страна должна следовать подходу к развитию технологий искусственного интеллекта, который ориентирован на интересы человека. Это позволит ИИ стать ключевым фактором для достижения всеобщего благополучия и укрепления безопасности.

Ранее сообщалось, что внедрение искусственного интеллекта в сферу HR может привести к ее полной ликвидации как отдельной функции. Кадровая служба окажется одной из первых жертв цифровой трансформации, так как до сих пор не смогла убедительно продемонстрировать бизнесу свою экономическую целесообразность.