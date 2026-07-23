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23 июля 2026 в 21:40

Трамп назвал дату визита Си Цзиньпина в США

Трамп: Си Цзиньпин посетит США 24 сентября

Председатель КНР Си Цзиньпин Председатель КНР Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru
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Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты 24 сентября, заявил американский президент Дональд Трамп на мероприятии в Вашингтоне, трансляцию которого вел канал APT News. Этот визит станет ответом на визит Трампа, который посетил Пекин 14–15 мая.

Президент Си приезжает 24 сентября, — сказал глава Белого дома.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Марко Рубио потребовал от Вашингтона уважать ключевые интересы республики. Пекин также призвал Штаты соблюдать принцип «одного Китая».

Ранее посольство КНР в Вашингтоне предупредило, что США при неверном подходе к тайваньскому вопросу рискуют спровоцировать прямое столкновение или даже вооруженный конфликт с Китаем. Заявление последовало за высказываниями помощника американского госсекретаря по делам стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона Майкла Десомбре о планах поставок оружия Тайваню.

Американский журналист Такер Карлсон перед этим заявлял, что США оказались менее могущественными, чем многие считали. По его словам, представление об исключительной силе страны привело к высокомерию и чрезмерной оценке собственных возможностей.

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