Натираю кабачок на терке и пеку шоколадный пирог — получается как брауни: влажный, маслянистый, с хрустящей корочкой

Беру кабачок, тру на терке, смешиваю с маслом, яйцами, мукой и какао — и через час достаю из духовки шоколадный пирог, который по вкусу не отличить от брауни. Никто не верит, что в нем тертый кабачок: он добавляет влажность и мягкость, делая текстуру маслянистой, плотной и тающей, как у лучших магазинных десертов. Какао и кофе дают глубокий шоколадный вкус, а кусочки темного шоколада плавятся внутри, создавая нежные кремовые кармашки.

Для приготовления вам понадобится: 120 г сливочного масла (мягкого), 250 г сахара, 100 мл растительного масла, 2 ч. ложки ванильного сахара, щепотка соли, 2 яйца, 125 мл сметаны или йогурта, 300 г муки, 1 ч. ложка соды, 1/2 ч. ложки разрыхлителя, 60 г какао-порошка, 2 ч. ложки растворимого кофе (по желанию), 350 г натертого кабачка, 60 г темного шоколада (кусочками). Взбейте масло с сахаром, добавьте яйца, сметану, кабачок. Смешайте сухие ингредиенты (мука, какао, сода, разрыхлитель, кофе, соль) и вмешайте в жидкую массу. Добавьте шоколад. Вылейте в форму (30×22 см), выпекайте при 170°C 50–60 минут до сухой шпажки. Остудите, посыпьте шоколадной стружкой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — муж сказал, что лучше покупного брауни, а дети не поверили, что внутри кабачок. Я добавила в тесто немного корицы и грецких орехов. Кстати, вместо сметаны можно взять греческий йогурт — будет еще нежнее. Находка, а не рецепт!