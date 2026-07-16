Врач объяснила, для чего используются гормональные мази

Гормональные мази применяются в уходе за кожей, чтобы снизить воспаление, рассказала врач-дерматовенеролог Екатерина Шухман. В беседе с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что данные средства не влияют на гормональный фон. По ее словам, они нужны при атопическом дерматите или псориазе.

Гормональные мази блокируют выработку медиаторов воспаления, уменьшая красноту, отек и зуд уже через несколько часов. При атопическом дерматите, псориазе, контактном дерматите, когда негормональные средства не справляются, кортикостероиды становятся терапией выбора. При атопическом дерматите рекомендовано «проактивное» применение: нанесение мази два раза в неделю на ранее пораженные участки снижает частоту рецидивов на 50-70%, — пояснила специалист.

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