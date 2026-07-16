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16 июля 2026 в 17:37

Врач объяснила, для чего используются гормональные мази

Врач Шухман: гормональные мази помогают снизить воспаление

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Гормональные мази применяются в уходе за кожей, чтобы снизить воспаление, рассказала врач-дерматовенеролог Екатерина Шухман. В беседе с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что данные средства не влияют на гормональный фон. По ее словам, они нужны при атопическом дерматите или псориазе.

Гормональные мази блокируют выработку медиаторов воспаления, уменьшая красноту, отек и зуд уже через несколько часов. При атопическом дерматите, псориазе, контактном дерматите, когда негормональные средства не справляются, кортикостероиды становятся терапией выбора. При атопическом дерматите рекомендовано «проактивное» применение: нанесение мази два раза в неделю на ранее пораженные участки снижает частоту рецидивов на 50-70%, — пояснила специалист.

Ранее врач Дмитрий Черняев рассказал, что человеческий организм может испытывать дефицит витамина D даже летом. По его словам, с такой проблемой сталкиваются миллионы людей по всей планете, в том числе в жарких странах.

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