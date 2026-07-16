Стало известно, о чем украинская разведка предупреждала Федорова Economist: разведка предупреждала Федорова о провале на посту главы МО Украины

Неназванный высокопоставленный сотрудник разведки предупреждал бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о крайне малых шансах на успех на этом посту, сообщает The Economist. По данным издания, в ведомстве к нему относились скептически из-за непопулярной политики.

[Главком ВСУ Адександр] Сырский — опытный человек, он знает систему гораздо лучше, чем Миша, и перехитрит его, — сказал чиновник.

Среди причин напряженных отношений источник указал отказ министра в заключении контрактов ряду влиятельных лиц. Также на решение повлияли проведенный Федоровым полный аудит ведомства, в ходе которого был выявлен перерасход средств в размере 300 млрд гривен (свыше 520 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что в центре Киева началась массовая акция протеста против увольнения Федорова. Митинг проходит на площади у театра им. Ивана Франко около правительственного квартала. Сотни митингующих требуют сохранить за главой военного ведомства его пост и выражают несогласие с кадровыми перестановками в правительстве.

Позже Федоров заявил, что Сырского необходимо уволить. Он также отметил, что предлагал президенту Владимиру Зеленскому снять с должности начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.