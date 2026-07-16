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16 июля 2026 в 17:55

Школьница жестоко расправилась с родственниками из-за конфликта по учебе

New York Post: 15-летняя школьница убила пять родственников в США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В США 15-летняя школьница из штата Иллинойс расправилась с пятью родственниками из-за конфликта по поводу учебы, пишет New York Post. Недопонимание началось, когда у девушки возникли трудности в школе, что привело к ее переводу на домашнее обучение.

Перед совершением преступления подросток делилась своими намерениями напасть на родственников, однако никто не воспринял ее слова всерьез. В воскресенье, 12 июля она вместе с 16-летним бойфрендом Джеймиером убила бабушку, тетю и сводных братьев и сестер.

Оба подростка были задержаны. Им предъявлены обвинения по 12 статьям уголовного кодекса.

Ранее жителя Костромской области приговорили к 12 годам колонии особого режима за убийство сожительницы ножом и отверткой. По версии следствия, 17 марта 30-летний мужчина во время ссоры нанес 39-летней женщине не менее десяти ударов и спрятал тело в подвале.

До этого в Москве пенсионер напал с ножом на свою супругу. Женщина скончалась от полученных ран. Мужчина вскоре покончил с собой. Его тело обнаружили рядом с телом убитой жены. 78-летний мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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