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16 июля 2026 в 17:32

На Украине ускоренно готовят дело против экс-министра обороны Федорова

Экс-депутат Рады Мосийчук сообщил о готовящемся деле СБУ против Федорова

Михаил Федоров Михаил Федоров Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Служба безопасности Украины в ускоренном режиме разрабатывает обвинение против бывшего министра обороны Михаила Федорова, написал Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, политика подозревают в незаконном обогащении и получении средств от мошеннических структур.

Следователи СБУ в ускоренном режиме разрабатывают проект подозрения в отношении Мишки Федорова. Зафиксированы факты получения средств от сети мошеннических кол-центров, онлайн-казино и незаконного обогащения, — указал Мосийчук.

Он добавил, что главным информатором в этом деле выступил действующий депутат Верховной рады Михаил Крячко, который был партнером и близким товарищем фигуранта. Утверждается, что общий объем средств, зафиксированный на электронных кошельках подозреваемого, достигает $70 млн (5,45 млрд рублей).

Ранее Федоров подтвердил свою отставку, опубликовав соответствующее заявление в социальных сетях. Политик выразил благодарность гражданам страны, назвав работу на руководящем посту в оборонном ведомстве большой честью.

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