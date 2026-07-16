На Украине ускоренно готовят дело против экс-министра обороны Федорова

На Украине ускоренно готовят дело против экс-министра обороны Федорова Экс-депутат Рады Мосийчук сообщил о готовящемся деле СБУ против Федорова

Служба безопасности Украины в ускоренном режиме разрабатывает обвинение против бывшего министра обороны Михаила Федорова, написал Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, политика подозревают в незаконном обогащении и получении средств от мошеннических структур.

Следователи СБУ в ускоренном режиме разрабатывают проект подозрения в отношении Мишки Федорова. Зафиксированы факты получения средств от сети мошеннических кол-центров, онлайн-казино и незаконного обогащения, — указал Мосийчук.

Он добавил, что главным информатором в этом деле выступил действующий депутат Верховной рады Михаил Крячко, который был партнером и близким товарищем фигуранта. Утверждается, что общий объем средств, зафиксированный на электронных кошельках подозреваемого, достигает $70 млн (5,45 млрд рублей).

Ранее Федоров подтвердил свою отставку, опубликовав соответствующее заявление в социальных сетях. Политик выразил благодарность гражданам страны, назвав работу на руководящем посту в оборонном ведомстве большой честью.