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16 июля 2026 в 11:30

Заливаю корж глазурью из шоколада — к чаю подаю тортик вкуснее Праги: без украшений и сложных начинок

Фото: D-NEWS.ru
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Беру муку, масло, мед и шоколад — замешиваю тесто, запекаю один корж без крема и покрываю его зеркальной глазурью. Получается торт, который вкуснее «Праги»: влажный, насыщенный, с глубоким шоколадным вкусом и медовой ноткой, которая делает его нежным и тающим. Глазурь из черного шоколада и меда застывает идеально гладкой, блестящей, как в дорогой кондитерской.

Для приготовления вам понадобится: 200 г муки, 210 г сливочного масла, 200 г сахара, 100 г меда, 3 яйца, 300 мл сливок 35%, 1 ст. ложка какао, 1 ч. ложка соды, 200 г горячей воды. Для глазури: 300 г черного шоколада (минимум 70%), 70 г меда. Разогрейте духовку до 190°C. Взбейте масло с сахаром до пышности, добавьте яйца по одному, затем муку с содой, какао, мед и растопленный шоколад (100 г). Влейте горячую воду, вымесите тесто. Вылейте в форму, застеленную пергаментом, выпекайте 1 час. Готовый корж остудите. Для глазури растопите шоколад с медом на водяной бане до гладкости, полейте корж. Подавайте с взбитыми сливками.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот торт на день рождения — гости не поверили, что он без крема и с одним коржом. Я добавила в тесто щепотку соли для контраста, а в глазурь — ложку коньяка для аромата. Кстати, вместо сливок можно подать с мороженым. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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