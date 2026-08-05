Без торта «Чебурашка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит — внутри клубничное варенье

Без торта «Чебурашка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит — внутри клубничное варенье

«Чебурашка» — это торт из песочного теста с прослойкой из клубничного варенья и хрустящей мягкой меренгой сверху. В советское время его готовили в каждом доме, поскольку все ингредиенты доступные.

Для теста смешайте 300 г муки, 150 г сахара, 200 г сливочного масла, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли и 2 ст. л. сметаны. Замесите песочное тесто, разделите на большую и меньшую части. Большую раскатайте и уложите в форму, сделав бортики, вылейте 300 г клубничного варенья. Меньшую часть раскатайте, наколите вилкой, накройте пирог и запекайте 25–30 минут при 180 градусах. Затем взбейте 3 белка с 150 г сахара до крутых пиков, выложите на горячий корж и запекайте еще 10–15 минут до золотистой меренги.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить торт «Чебурашка». Он поразил своей мягкостью — каждый кусочек буквально тает во рту. Главное, не передерживайте меренгу — она должна быть хрустящей снаружи и слегка мягкой внутри, тогда торт получится идеальным.

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