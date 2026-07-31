Получится даже в старой газовой духовке: немецкий сливово-творожный пирог

Немецкий сливовый пирог отличается нежной творожной основой, сочными фруктами и хрустящей масляной крошкой штрейзель. Он одинаково хорошо пропекается как в газовой, так и в электрической духовке.

Для теста смешайте 250 г творога (в брикете, не рассыпчатого), 100 г сахара, щепотку соли, 50 мл растительного масла, 100 мл молока, 300 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя — замесите мягкое тесто. Раскатайте его на пергаменте по размеру противня. Для штрейзеля порубите 100 г холодного сливочного масла, 100 г муки и 50 г сахара в крошку. Посыпьте тесто половиной штрейзеля, выложите половинки слив (около 10 шт.) срезом вниз, смешайте 2 ст. л. сахара с 1 ст. л. крахмала и посыпьте сливы, сверху присыпьте оставшейся крошкой и запекайте 35–40 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить сливово-творожный пирог. Он оказался гораздо более нежным, чем заливные и дрожжевые варианты пирогов. Совет: перед подачей дайте пирогу полностью остыть — он легче режется и становится вкуснее.

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