Кекс «Зебра» в блендере: просто все насыпаю в чашу и взбиваю — из духовки достаю мраморный пирог

Кекс «Зебра» в блендере: просто все насыпаю в чашу и взбиваю — из духовки достаю мраморный пирог

Кекс «Зебра» в блендере — это максимально быстрый и простой способ приготовить домашний десерт, где все ингредиенты просто закладываются в чашу блендера и взбиваются. Затем останется лишь перелить тесто в форму и запечь.

Ингредиенты: 200 г мягкого масла, 200 г сахара, 4 яйца, 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 2 ст. л. какао-порошка. Загрузите масло, сахар, яйца, муку, разрыхлитель и соль в блендер, взбивайте до однородного гладкого теста, вылейте половину в смазанную форму. В оставшейся части в блендере добавьте какао, еще раз взбейте, вылейте шоколадное тесто поверх белого. Затем вилкой сделайте несколько движений снизу вверх, создавая разводы, и выпекайте при 180 градусах 40-45 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела испечь кекс по этому рецепту. Он вышел мягким, с эффектной мраморной структурой. Совет: не перемешивайте тесто вилкой слишком усердно — достаточно 3-4 движений, чтобы сохранить четкий рисунок.

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