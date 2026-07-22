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22 июля 2026 в 15:31

Творог, зелень и нежное тесто — это белорусская смажанка: готовлю за 40 минут вместо пиццы

Фото: D-NEWS.ru
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Беру масло, сметану и творог — и за 40 минут готовлю белорусскую смажанку: нежный пирог с сочной начинкой и хрустящей корочкой. Идеально к чаю, супу или как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты

Мука — 500 г, сливочное масло (холодное) — 250 г, сметана — 150 мл, соль — 0,5 ч. л., творог (жирный) — 500 г, яйца — 2 шт., зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок, соль (для начинки) — по вкусу, желток — 1 шт., молоко — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала натираю холодное масло на крупной терке, смешиваю с мукой и солью в крошку. Добавляю сметану и быстро замешиваю тесто — оно не должно греться от рук. Убираю его в холодильник на 30 минут. Тем временем протираю творог через сито, смешиваю с яйцами, мелко рубленой зеленью и солью.

Раскатываю тесто. Делю его на две части, каждую раскатываю в прямоугольник толщиной 0,5 см. На одну половину выкладываю начинку, накрываю второй, защипываю края. Сверху смазываю смесью желтка с молоком и выпекаю при 180°C 30-35 минут до золотистой корочки. Подаю теплой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я ожидал обычного пирога, а получил взрыв нежности: тесто на сметане и масле буквально тает на языке, а творожная начинка с зеленью оказалась сочной и совсем не сухой. Особенно порадовала хрустящая масляная крошка сверху — она делает смажанку похожей на дорогую выпечку из кондитерской.

Проверено редакцией
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