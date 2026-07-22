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22 июля 2026 в 19:01

Ученица Плющенко сменила спортивное гражданство ради участия в Гран-при

Фигуристка Злата Саприна из академии Плющенко представит Киргизию на Гран-при

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ученица академии «Ангелы Плющенко» Злата Саприна представит Киргизию на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на официальном сайте организации. Соревнования стартуют 20 августа в китайском городе Сиань.

В августе спортсменке исполнится 16 лет. Ранее она уже имела опыт международных выступлений под флагом Киргизии: согласно данным статистического ресурса Skater Stats, в сезоне 2017–2018 годов фигуристка участвовала в детских турнирах на территории Словении и Болгарии, а также соревновалась в Бишкеке.

Примечательно, что смена спортивного гражданства затрагивает не только Саприну. В предстоящем сезоне сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, Александр, а также ученица академии Вероника Жилина будут выступать под флагом Азербайджана. Еще одна воспитанница, Кира Трофимова, представит на международных стартах Белоруссию.

Ранее Международный союз конькобежцев утвердил участие шести российских спортсменов в юниорском этапе Гран-при. Основную заявку возглавили победители последнего первенства страны в одиночном, парном катании и танцах на льду, при этом также был определен расширенный резервный состав.

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Евгений Плющенко
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