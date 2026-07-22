Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 19:04

Ушел из жизни российский телеведущий

Ведущий телеканала «Спас» Сырников скончался в возрасте 60 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ведущий программы «Монастырская кухня» на канале «Спас», известный шеф-повар Максим Сырников скончался, сообщил публицист Егор Холмогоров в Telegram-канале. Телеведущий ушел из жизни в возрасте 60 лет.

Отошел ко Господу Максим Павлович Сырников. Великий русский кулинар, теоретик и практик. Историк русской кухни и защитник чести русской культуры, — написал Холмогоров.

По его словам, шеф-повар лечился в больнице, но затем выписался. О причине смерти Сырникова публицист не сообщил.

Ранее сообщалось о смерти актера Дмитрия Поднозова, которому было 64 года. В декабре 2025 года у артиста диагностировали рак легких с метастазами в мозг. Поднозов получил известность благодаря ролям в сериалах и фильмах «Мажор», «Тайны следствия», «Чернобыль», «Консультант» и «Пророк. История Александра Пушкина».

До этого певица МакSим (Марина Абросимова) сообщила о смерти своего отца Сергея Абросимова. По словам артистки, он скончался после тяжелой болезни. О трагедии певица узнала незадолго до выхода на сцену в Москве.

Общество
смерти
телеведущие
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар на складе зерна в российском регионе охватил 800 кв. м
Стало известно о переговорах Зеленского со спецпосланниками Трампа
Россиянам раскрыли, какое действие на работе может привести к увольнению
Россию атаковали 80 украинских дронов
Лыжница завершила карьеру в 18 лет после двух остановок сердца
Ребенка засосало в слив бассейна фитнес-клуба на глазах у матери
Олег Винник разводится с женой после новости о неизлечимой болезни сына
Раскрыто, сколько территорий потерял Киев при Сырском
Генетически уникальную безглазую рыбу обнаружили в США
Новые правила по счетчикам воды, продажа тайной виллы Воробьева: что дальше
Мадьяр продолжил выживать «ставленников» Орбана
Потомок сподвижника Петра I потерял сознание в ресторане Москвы
Налоговая вцепилась в покупательницу квартиры Долиной
«После ссоры»: раскрыты детали ухода найденной в Подмосковье девочки
Водитель маршрутки решил «проучить» ребенка-безбилетника
Подросток попал в смертельное ДТП в Пензенской области
В Киеве сравнили смену главкома ВСУ с перестановкой в горящем доме
Раскрыто состояние здоровья пострадавшей из-за дрона девочки
«Надо думать, что говоришь»: Дегтярев пригрозил Плющенко расплатой
Глава ФПБК нашел применение пустующему особняку Пугачевой и Галкина
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.