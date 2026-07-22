Ушел из жизни российский телеведущий Ведущий телеканала «Спас» Сырников скончался в возрасте 60 лет

Ведущий программы «Монастырская кухня» на канале «Спас», известный шеф-повар Максим Сырников скончался, сообщил публицист Егор Холмогоров в Telegram-канале. Телеведущий ушел из жизни в возрасте 60 лет.

Отошел ко Господу Максим Павлович Сырников. Великий русский кулинар, теоретик и практик. Историк русской кухни и защитник чести русской культуры, — написал Холмогоров.

По его словам, шеф-повар лечился в больнице, но затем выписался. О причине смерти Сырникова публицист не сообщил.

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