Немного заварки и муки. Пеку чайный пирог с вареньем — влажный, пористый и готовится на раз

Немного заварки и муки. Пеку чайный пирог с вареньем — влажный, пористый и готовится на раз

Беру чай, варенье и муку — завариваю пирог без масла и маргарина за 40 минут: получается пышным, влажным, с легкой карамельной корочкой и ярким фруктовым ароматом. Это идеальный вариант, когда в холодильнике нет сливочного масла, зато есть банка варенья и пакетик чая. Тесто на заварке поднимается ровно, становится пористым и мягким, а варенье добавляет естественную сладость и сочность. Никаких сложных техник — просто смешал, залил, запек. Пирог долго не черствеет и подходит к чаю, кофе или как самостоятельный десерт. Готовится из продуктов, которые всегда есть на кухне.

Для приготовления вам понадобится: 300 г муки, 200 мл крепкой заварки (горячей), 170 г варенья (любого), 180 г сахара, крупное яйцо, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка соды. Заварите чай. Взбейте яйцо с сахаром до пышности, тонкой струйкой влейте горячую заварку, постоянно помешивая. Добавьте масло, варенье, перемешайте. Всыпьте просеянную муку и соду, замесите однородное тесто (как на шарлотку). Вылейте в смазанную маслом форму, выпекайте при 180 °C 30–40 минут до румяности. Готовность проверьте спичкой. Охладите и подавайте.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог с вишневым вареньем — цвет теста стал сероватым, но вкус остался отличным. Кстати, с абрикосовым вареньем цвет сохраняется золотистым. Находка, а не рецепт!