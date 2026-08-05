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05 августа 2026 в 08:23

Миксер и скалка отдыхают: режу груши, бросаю на противень — и через час ароматный пирог «Летний» готов

Фото: D-NEWS.ru
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Беру спелые груши, кефир, яйца и муку — и за час получаю нежнейший заливной пирог, который пахнет лимонной цедрой и покоряет влажным воздушным мякишем. Никакого миксера, никакой скалки: просто нарезаю фрукты, заливаю быстрым тестом и отправляю в духовку.

Ингредиенты

Груша конференция — 400 г, кефир 2,5% — 250 мл, мука пшеничная — 240 г, сахар-песок — 130 г, яйцо куриное — 2 шт., масло сливочное — 50 г, лимон — 0,5 шт., разрыхлитель теста — 10 г, соль — на кончике ножа.

Как готовлю

Сначала нарезаю груши кубиками с гранью примерно в см, сбрызгиваю лимонным соком и добавляю цедру — так они не потемнеют и отдадут пирогу максимум аромата. Тем временем нагреваю духовку до 180 °C и застилаю форму пергаментом. Для теста взбиваю венчиком яйца с сахаром и солью, вливаю кефир комнатной температуры, а затем порциями вмешиваю муку с разрыхлителем, пока масса не станет однородной. Выкладываю груши на дно формы, заливаю тестом и отправляю в духовку на 40–45 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой: если выходит сухой — пирог пора доставать и наслаждаться его золотистой корочкой и нежнейшим мякишем.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот пирог. Меня покорил аромат лимонной цедры, который заполнил всю кухню уже на 20-й минуте выпекания. Текстура напоминает дорогой кекс: маслянистая крошка, сочные вкрапления фруктов и легкая кислинка. Хранить такую выпечку лучше в пергаменте — на второй день она становится еще сочнее.

Проверено редакцией
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