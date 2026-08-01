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01 августа 2026 в 13:32

Ни грамма муки, ни минуты в духовке — готовлю холодный торт с черешней: сочная ягода, воздушный корж и облако крема

Фото: D-NEWS.ru
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Когда за окном +30, последнее, чего хочется — включать духовку. Этот торт с черешней — чистое спасение: шоколадный корж из рисовых хлопьев застывает в холодильнике, а начинка из целых ягод в апельсиново-коричном сиропе получается густой, ароматной и невероятно аппетитной.

Ингредиенты

Черешня — 1 кг, шоколад горький — 150 г, сахар мелкий — 130 г, воздушный рис — 100 г, крахмал кукурузный — 3 ст. л., корица молотая — 0.5 ч. л., апельсиновый сок — 2 ст. л., сливки взбитые — по вкусу.

Как готовлю

Сначала растапливаю шоколад на водяной бане до гладкой блестящей массы, всыпаю воздушный рис и тщательно вымешиваю, чтобы каждая крупинка покрылась шоколадом. Выкладываю смесь в форму, застеленную пленкой, плотно утрамбовываю ложкой и отправляю в холодильник на 40 минут.

Тем временем мою черешню, удаляю косточки, а в сотейнике смешиваю сахар (оставив немного для посыпки), крахмал, корицу и апельсиновый сок — варю на слабом огне 4 минуты, постоянно помешивая. Выкладываю ягоды в сироп, томлю еще 5 минут и даю полностью остыть.

Перекладываю черешневую начинку на застывший корж, присыпаю оставшимся сахаром и убираю торт в холодильник минимум на 2-3 часа. Перед подачей щедро украшаю взбитыми сливками — хрустящий низ, сочная серединка и нежное облако сверху, это просто фантастика.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот торт. Меня поразило, насколько благородно выглядит десерт: блестящие ягоды на белоснежном облаке сливок смотрятся как витрина дорогого кафе. Вкус — чистый шоколадный кайф с ягодными всплесками, без приторности. Лайфхак: если гости уже на подходе, уберите торт в морозилку на полчаса — корж схватится моментально, и при нарезке ничего не поплывет.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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