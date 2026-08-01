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01 августа 2026 в 09:35

«Прага» в советское время затмевала все шоколадные торты: влажная, пропитанная и нежная — рецепт из прошлого

Фото: D-NEWS.ru
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Беру муку, яйца, сахар и какао — замешиваю бисквитное тесто, выпекаю три коржа, пропитываю их сиропом с коньяком и прослаиваю масляным кремом на сгущенке. Верх покрываю шоколадной глазурью — и через час на столе торт, который по насыщенности и бархатистости не уступает лучшим кондитерским изделиям. Бисквит получается влажным, маслянистым, с глубоким шоколадным вкусом, а крем — густым, тающим, как мороженое. Пропитка делает его сочным и ароматным, а глазурь добавляет хрустящую нотку. Этот торт не требует сложных техник, но требует внимания к деталям, однако результат всегда радует и удивляет гостей. Идеально к чаю, на день рождения или для того, чтобы вспомнить вкус детства.

Для приготовления понадобится: Для бисквита — 6 яиц, 150 г сахара, 120 г муки, 20 г какао-порошка. Для сиропа — 100 мл воды, 70 г сахара, 2 ст. ложки коньяка (или рома). Для крема — 200 г сливочного масла, 1 банка сгущенки, 30 г какао. Для глазури — 100 г тёмного шоколада, 50 г сливочного масла. Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку и какао, выпекайте два коржа (или три тонких) при 180°C 20–25 минут. Сварите сироп, остудите, добавьте коньяк. Для крема взбейте масло со сгущенкой и какао. Соберите торт: коржи пропитайте сиропом, смажьте кремом. Залейте растопленным шоколадом с маслом. Уберите в холодильник на 2 часа.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот торт на день рождения — гости не верили, что он домашний, а дети просили добавки. Я добавила в крем немного кофе для глубины, а в сироп — каплю рома. Кстати, коржи можно испечь заранее и заморозить. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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М. Левицкая
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