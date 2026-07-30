Без этого торта в СССР не обходилось ни одно торжество: «Птичье молоко» — нежное суфле вкуснее любого чизкейка

Беру яйца, сгущенку, масло и агар-агар — и за вечер собираю торт, который по воздушности и сливочному вкусу не уступает лучшим кондитерским. Бисквит пропекается ровным и мягким, суфле застывает до идеальной упругости, а шоколадная глазурь покрывает все глянцевым зеркальным слоем. В разрезе он напоминает облако: нежное, тающее, с легкой кислинкой от лимона и ванилью. Это не просто десерт, а кусочек советского праздника, который легко повторить на домашней кухне. Готовится не быстро, но результат превосходит все ожидания — и гости всегда просят добавки.

Для приготовления понадобится

Для бисквита — 3 яйца, 100 г сахара, 100 г муки. Для суфле — 3 белка, 200 г сгущенки, 200 г сливочного масла, 10 г агар-агара, 100 мл воды, 1 ч. ложка лимонного сока. Для глазури — 100 г темного шоколада, 50 г сливочного масла. Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, выпеките бисквит при 180°C 30 минут. Агар-агар замочите в воде, доведите до кипения, добавьте сгущенку и масло, взбейте до однородности. Введите взбитые белки с лимонным соком, вылейте на бисквит, остудите. Залейте глазурью, уберите в холодильник на 2 часа. Подавайте охлажденным.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот торт на день рождения — гости не верили, что он домашний, а дети просили добавки. Я добавила в суфле немного ванили и уменьшила количество сахара в бисквите. Кстати, вместо агар-агара можно использовать желатин, но текстура будет другой. Находка, а не рецепт!