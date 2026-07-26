Перестала варить варенье часами — делаю «Желейку» из черной смородины за 15 минут. Гуще мармелада и без косточек

Беру черную смородину и сахар — измельчаю блендером, варю 5 минут, протираю через сито, снова довожу до кипения и разливаю по банкам. Без косточек, без желатина, только природный пектин черной смородины. Получается обалденная вкуснятина: варенье густое, как мармелад, с ярким, насыщенным вкусом и ароматом лета — идеально к чаю, на тосты или как начинка для выпечки.

Для приготовления вам понадобится: 800 г черной смородины, 800 г сахара. Ягоды промойте, обсушите, пересыпьте в кастрюлю, добавьте сахар и измельчите блендером до однородности. Поставьте на сильный огонь, доведите до кипения, помешивая, варите 3–5 минут. Протрите массу через сито, удаляя кожицу и косточки. Верните в кастрюлю, доведите до кипения, варите 4 минуты. Разлейте по стерилизованным банкам, не закрывайте крышками. Оставьте на 12 часов до полного остывания, затем закатайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту «Желейку» — даже те, кто не любит черную смородину, просили добавки! Густое, как мармелад, и очень ароматное. Кстати, жмых можно использовать для морса. Находка, а не рецепт!