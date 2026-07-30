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30 июля 2026 в 09:23

Яблочный пирог, от которого все в восторге — проверено лично! Пеку бисквит и заливаю глянцевым желе по старорусскому рецепту

Фото: D-NEWS.ru
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Бисквитный яблочный пирог с желе из красной смородины — это совершенно другой уровень привычной шарлотки. Тонкое, мягкое тесто с сочными яблоками, а сверху — блестящий слой терпкого желе, который освежает и идеально уравновешивает сладость. Выглядит нарядно, режется идеально, съедается моментально.

Ингредиенты

Для желе: красная смородина — 250 г, сахар-песок — 200 г.

Для бисквита: яблоки — 1 кг, яйцо куриное — 3 шт., мука пшеничная — 95 г, сахар-песок — 85 г, сахар ванильный — 10 г, разрыхлитель теста — 0,5 ч. л., соль — 1 щепотка.

Для украшения: желе из красной смородины — 150 г, красная смородина свежая — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю желе: пробиваю смородину блендером, добавляю сахар, довожу до кипения и варю 15 минут. Горячую массу протираю через сито, снова кипячу и убираю в холодильник минимум на сутки. Яблоки очищаю, тру на крупной терке и тщательно отжимаю через марлю — лишняя влага здесь враг. Взбиваю яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы, аккуратно подмешиваю просеянную муку с разрыхлителем и солью, затем ввожу отжатые яблоки. Выливаю тесто в форму и выпекаю при 180 °C примерно 30 минут, не открывая духовку первые 20 минут. Остывший пирог покрываю слоем желе, выкладываю свежую смородину — и нарядный десерт готов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот пирог. Меня поразило, как глянцевое желе контрастирует с матовым бисквитом — выглядит реально как витринный десерт. Текстура вообще огонь: мягкое тесто, сочные яблоки и холодная ягодная дрожь сверху. Советую достать пирог из холодильника за 15 минут до подачи, тогда желе станет упругим.

Проверено редакцией
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