Кабачки тру, сыр мешаю — и на сковороду: хачапури за 30 минут — попробовал раз и забыл про тесто

Кабачки тру, сыр мешаю — и на сковороду: хачапури за 30 минут — попробовал раз и забыл про тесто

Все рецепты хачапури меркнут перед этим. Кабачки, сыр и яйцо превращаются в сытную лепешку, которую хочется готовить снова и снова.

Ингредиенты

Кабачки — 2–3 шт., яйца — 2 шт., мука — 4 ст. л., творожный сыр — 200 г, твердый сыр — 100 г, соль — по вкусу, перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Как готовлю

Сначала натираю кабачки на крупной терке и обязательно отжимаю лишний сок — иначе тесто поплывет. Смешиваю их с яйцами, мукой, солью и перцем. Тем временем готовлю начинку: просто соединяю творожный и тертый твердый сыр. Самое сложное — сформировать лепешку на сковороде.

Выкладываю часть кабачковой массы, разравниваю, кладу в центр сырную горку и накрываю оставшимся тестом. Обжариваю с обеих сторон до золотистой корочки. Подаю горячими, пока сыр внутри тянется.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Взял молодые кабачки, натер на мелкой терке — тесто получилось нежным, без комочков. Пожарил на сухой сковороде, и хачапури подрумянились равномерно, как блины. Внутри — расплавленный творожный сыр, который смешался с яйцом и стал почти как суфле. Единственное, что понял: не стоит жадничать с начинкой, иначе лепешка не запечатается. На завтрак с кофе — сказка.