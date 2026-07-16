Баклажаны в лимонно-медовом маринаде — нежные, пряные и с приятной кислинкой. Хит к мясу и курице

Запекаю баклажаны до мягкости, заливаю ароматным маринадом из лимонного сока, мёда, чеснока и острого перца — и через ночь в холодильнике получается закуска, от которой невозможно оторваться. Баклажаны впитывают заправку, становятся маслянистыми, с лёгкой кислинкой и медовой сладостью, а травы добавляют свежести. Текстура — нежная, тающая, с лёгким хрустом от специй. Идеально к шашлыку, как самостоятельная закуска или дополнение к мясу — они не острые, а пикантные, с балансом всех вкусов. Готовится просто, а выглядит как ресторанный салат.

Для приготовления вам понадобится: 3 баклажана, 5 ст. ложек оливкового масла, 4 ст. ложки лимонного сока, ½ стручка острого перца, 2 зубчика чеснока, 1 ст. ложка мёда, петрушка, базилик, тимьян, мята (свежие или сухие), 1 ч. ложка соли. Баклажаны нарежьте брусочками, выложите на противень, смажьте маслом и запекайте при 200°C 25 минут. Для маринада смешайте измельчённые травы, перец, чеснок, мёд, лимонный сок, масло и соль. Тёплые баклажаны переложите в маринад, аккуратно перемешайте, дайте постоять час при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на ночь. Подавайте охлаждёнными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти баклажаны на шашлык — гости съели всю миску, даже не дождавшись мяса. Я уменьшила перец и добавила больше базилика. Кстати, вместо мёда можно взять кленовый сироп — будет интереснее. Находка, а не рецепт!