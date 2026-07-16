Консулы раскрыли, были ли россияне среди отравившихся туристов в Анталье Генконсульство: россиян нет среди отравившихся туристов в отеле Бодрума

Российских граждан нет среди госпитализированных с симптомами пищевого отравления постояльцев гостиницы в турецком Бодруме, сообщили ТАСС в генконсульстве России в Анталье. Все остальные пострадавшие туристы были выписаны из больниц в день обращения.

По информации местных органов полиции, граждан России среди отравившихся туристов нет. Остальные пострадавшие были выписаны в день поступления в больницу после оказания медицинской помощи, — сообщили в генконсульстве.

Ранее стало известно, что около 30 туристов были госпитализированы после массового отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы. Отдыхающие пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту. После обращения за медицинской помощью около 30 человек были доставлены в больницы. Предварительно установлено, что симптомы появились вскоре после употребления блюд, которые подавались в гостинице по системе «все включено».

До этого массовое отравление произошло в кафе в Нижнем Новгороде: минимум семь человек заболели, троих госпитализировали. Посетители жаловались на тошноту, диарею, жар и обезвоживание.