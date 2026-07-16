Жителя Дагестана зарезали в день свадьбы Жителя Дагестана отправили в СИЗО после убийства жениха в день свадьбы

В Дагестане суд арестовал подозреваемого по делу об убийстве 23-летнего жителя села Ашага-Стал в день его свадьбы, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Мужчину заключили под стражу на два месяца до 13 сентября. Возбуждено уголовное дело.

На участке местности, расположенном в 200 метрах от автомобильной дороги, между местными жителями произошел конфликт. В ходе него подозреваемый нанес 23-летнему местному жителю, имевшимся при себе ножом не менее девяти ударов по различным частям тела, из которых три проникающие колото-резанные раны. В результате полученных телесных повреждений, последний скончался, — сказано в сообщении.

Ранее в Пензенской области 24-летней местной жительнице предъявили обвинение в убийстве четырехлетней племянницы. Согласно материалам расследования, женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла племяннице ножевое ранение в область груди. Девочка скончалась на месте, а ее тело на следующее утро обнаружила мать ребенка. Подозреваемая попыталась скрыться, но была задержана.