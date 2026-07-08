Тетя жестоко зарезала четырехлетнюю племянницу и попала за решетку Жительницу Пензенской области обвинили в убийстве четырехлетней племянницы

В Пензенской области 24-летней местной жительнице предъявили обвинение в убийстве четырехлетней племянницы, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК России в Telegram-канале. По решению суда она взята под стражу.

Следственными органами СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве четырехлетней девочки (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

Согласно материалам расследования, в селе Кувак-Никольское Нижнеломовского района женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла племяннице ножевое ранение в область груди. Девочка скончалась на месте, а ее тело на следующее утро обнаружила мать ребенка. Подозреваемая попыталась скрыться, но была оперативно задержана.

Ранее в Москве на 3-й улице Марьиной Рощи 78-летний пенсионер неожиданно напал с ножом на свою 72-летнюю жену. Женщина скончалась от ранений. Мужчина, как сообщается, состоял на учете в психоневрологическом диспансере.