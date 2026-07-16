Рейтинг доверия к США в мире рухнул до 36%

Жители большинства стран мира стали оценивать Китай более позитивно, чем США, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Pew Research. При этом уровень доверия к председателю КНР Си Цзиньпину превысил показатели доверия к президенту США Дональду Трампу.
Исследование проводилось с февраля по май 2026 года. В нем участвовало 42 тыс. респондентов из 36 государств. В 25 странах респонденты высказали более благоприятное мнение о КНР. В их число вошли Канада, Мексика, Франция, Германия, Испания, Италия, Турция и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Лишь в шести странах, включая Японию, Индию, Израиль и Польшу, большинство опрошенных сохранили положительное отношение к Соединенным Штатам.
Аналитики также зафиксировали существенный сдвиг в оценках лидеров держав. За три года доля людей, положительно оценивающих политику США, в 20 ключевых странах сократилась с 58% до 36%. На этом фоне уверенность в решениях Дональда Трампа упала до 21%, тогда как рейтинг доверия к Си Цзиньпину вырос с 19% до 31%.
Ранее сообщалось, что Трамп в ходе запланированного обращения к нации намерен обнародовать данные о вмешательстве Пекина в выборы 2020 года и масштабной компрометации сведений об американских избирателях. Глава государства также планирует заявить, что руководство ЦРУ намеренно скрывало эту информацию.