Рейтинг доверия к США в мире рухнул до 36% Pew Research: жители большинства стран стали больше доверять Китаю, чем США

Жители большинства стран мира стали оценивать Китай более позитивно, чем США, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Pew Research. При этом уровень доверия к председателю КНР Си Цзиньпину превысил показатели доверия к президенту США Дональду Трампу.

Исследование проводилось с февраля по май 2026 года. В нем участвовало 42 тыс. респондентов из 36 государств. В 25 странах респонденты высказали более благоприятное мнение о КНР. В их число вошли Канада, Мексика, Франция, Германия, Испания, Италия, Турция и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Лишь в шести странах, включая Японию, Индию, Израиль и Польшу, большинство опрошенных сохранили положительное отношение к Соединенным Штатам.

Аналитики также зафиксировали существенный сдвиг в оценках лидеров держав. За три года доля людей, положительно оценивающих политику США, в 20 ключевых странах сократилась с 58% до 36%. На этом фоне уверенность в решениях Дональда Трампа упала до 21%, тогда как рейтинг доверия к Си Цзиньпину вырос с 19% до 31%.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе запланированного обращения к нации намерен обнародовать данные о вмешательстве Пекина в выборы 2020 года и масштабной компрометации сведений об американских избирателях. Глава государства также планирует заявить, что руководство ЦРУ намеренно скрывало эту информацию.