Армения нашла новый рынок сбыта продуктов

Посол Армении в Вашингтоне Нарек Мкртчян и руководитель службы внешней сельскохозяйственной деятельности США Дэниэл Уитли провели переговоры об экспорте армянских товаров, сообщило дипломатическое представительство Армении в США. Участники встречи уделили особое внимание действующим американским правилам регулирования импорта и процедурам выхода на местный рынок.

Рассмотрены возможности экспорта армянской сельскохозяйственной продукции на рынок США с учетом процедур выхода на рынок, действующих правил, а также предпосылок для продвижения экспорта, — сообщила дипмиссия.

Параллельно с этим правительство Армении 16 июля установило новые требования к местным рыбоводческим хозяйствам для их обязательной регистрации в европейской системе контроля TRACES. Данный шаг необходим для реализации ранее полученного Ереваном права экспортировать продукцию аквакультуры и рыбу в страны Евросоюза.

Ранее Россельхознадзор в мае и июне ввел последовательные запреты на поставки из Армении цветов, овощей, фруктов, ягод и картофеля. Кроме того, армянскую сторону обязали временно приостановить сертификацию живой рыбы и рыбной продукции, предназначенной для экспорта в РФ. Объем взаимной торговли между Россией и Арменией с января по май 2026 года упал на 21,5%.