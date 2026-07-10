Арестованная в Анталье из-за буркини женщина не была россиянкой

Арестованная в Анталье из-за буркини женщина не была россиянкой

Управляющая турецким жилым комплексом Людмила Инан, задержанная после громкого религиозного скандала в провинции Анталья, не имеет гражданства Российской Федерации, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ. Ранее турецкая пресса сообщила об аресте женщины.

Генеральное консульство установило контакт с правоохранительными органами города Аланьи. По полученной информации, задержанная Людмила Инан не является гражданкой Российской Федерации, — сообщили в российском диппредставительстве.

Российские дипломаты оперативно провели проверку и сделали запрос в соответствующие турецкие ведомства. В диппредставительстве отдельно подчеркнули, что продолжат внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации вокруг этого происшествия. На данный момент дипломаты поддерживают связь с правоохранительными органами Антальи.

По версии следствия, Инан, будучи управляющей в отеле, запретила несовершеннолетней девочке пользоваться общественным бассейном из-за ее мусульманского купального костюма — буркини. После этого инцидента возмущенный отец ребенка незамедлительно обратился с жалобой в полицию, женщину доставили в участок.