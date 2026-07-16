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16 июля 2026 в 16:12

Россиянин насадил ухо своей девушки на снасть во время рыбалки

В Карелии мужчина случайно зацепил крючком ухо своей девушки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Карелии 26-летний рыбак случайно пробил рыболовным крючком ухо своей девушки во время неудачного заброса снасти, сообщает Telegram-канал SHOT. Пара обратилась за медицинской помощью в местную больницу, где врачи успешно извлекли инородный предмет.

По данным канала, инцидент с молодыми людьми из Санкт-Петербурга произошел на реке Олонке. После нескольких успешных поклевок мужчина сделал очередной заброс, не заметив, что его спутница стоит позади. В результате острый крючок насквозь прошел через ушную раковину девушки.

Самостоятельно извлечь снасть у пары не получилось из-за сильной боли, поэтому они отправились в ближайший медпункт. Врачи отметили, что подобные травмы, включая проколы носа и глаз, встречаются у них регулярно, и назвали данный случай относительно легким. После успешного удаления крючка туристы решили продолжить отдых, соблюдая безопасную дистанцию.

Ранее сообщалось, что поиски пропавших в Карелии 11-летнего мальчика и 13-летней девочки завершились благополучно. Сотрудники полиции обнаружили подростков живыми.

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