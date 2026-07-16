Появились новые подробности о зверствах в украинском полку «Скала» В полку ВСУ «Скала» избивают новобранцев и стреляют по дезертирам

В штурмовом полку Вооруженных сил Украины «Скала» офицеры жестоко избивают новобранцев за малейшие ошибки, а по пытающимся дезертировать открывают огонь на поражение, сообщает издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на пострадавших военнослужащих. По данным журналистов, травмы, полученные от сослуживцев, нередко оформляются как боевые ранения.

Один из мобилизованных рассказал, что инструктор выбил ему глаз ударом приклада за неправильную стойку с автоматом — травму записали как минно-взрывное ранение. Другой боец сообщил, что при попытке бегства из части патруль открыл по нему огонь.

Это не первый скандал вокруг «Скалы»: в конце марта несколько военных умерли от пневмонии, родственники обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за отсутствия помощи. Источники в силовых структурах сообщали, что новобранцев бросают на штурмы без подготовки, а командиры избивают неподчиняющихся до смерти, а больных направляют в отвлекающие роты.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал, что власти Украины прекрасно осведомлены о систематических пытках и убийствах в рядах вооруженных сил страны. По его словам, Киев принципиально не собирается менять эту ситуацию, но пытается отвлечь внимание общественности от происходящего.