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16 июля 2026 в 14:19

В Турции заявили о готовности обеспечивать безопасность на Черном море

Глава МИД Турции Фидан: страна готова обеспечивать безопасность на Черном море

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Турция готова в будущем участвовать в обеспечении безопасности на Черном море, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве. По его словам, страна сможет взять на себя эту ответственность после заключения мирного соглашения. Запись пресс-конференции доступна на канале МИД Украины на платформе YouTube.

Мы приняли предложение наших партнеров относительно возможного обеспечения безопасности на море после заключения мирного соглашения. В этом направлении ведется определенное планирование, — заявил Фидан.

Руководитель дипведомства не уточнил, какие именно страны сделали Турции такое предложение. По его словам, речь идет о предварительной подготовке к воплощению в жизнь будущих договоренностей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил признательность Турции за содействие в решении украинского вопроса. По его словам, в Кремле знают, что Анкара готова продолжать способствовать выходу на мирный трек в кризисе в восточноевропейском государстве.

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безопасность
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