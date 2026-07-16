Песков ответил на заявление Турции о мире на Украине Песков: Россия признательна Турции за содействие в украинском вопросе

Россия знает о готовности Турции продолжать содействовать выходу на мирный трек в украинском вопросе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференс-колла. Он отметил, что Москва признательна за это Анкаре. Трансляция брифинга доступна в канале Кремля на платформе МАКС.

Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек по ситуации вокруг Украины, — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил надежду, что его визиты в Москву и Киев поспособствуют активизации переговорного процесса по урегулированию украинского конфликт. Он также напомнил, что Анкара ранее уже принимала у себя российско-украинские переговоры в Стамбуле, а также выдвигала ряд посреднических инициатив, включая черноморскую зерновую сделку.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с лидерами западных стран, стремясь добиться возобновления переговорного процесса по Украине. По словам собеседника агентства, восстановление переговоров остается одним из приоритетных вопросов для турецкого лидера.