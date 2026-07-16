Стобалльникам из российского региона выплатят по 100 тыс. рублей Стобалльники в Волгоградской области получат по 100 тыс. рублей

Стобалльники в Волгоградской области получат единоразово по 100 тыс. рублей, заявил губернатор Андрей Бочаров на встрече с выпускниками, успешно сдавшими экзамены. По его словам, которые передает пресс-служба региональной администрации, те, кто поступит в волгоградские вузы или колледжи, получат дополнительно такую же сумму, а в течение первого курса им назначат стипендию в размере 10 тыс. рублей.

Стипендия по 10 тыс. рублей, которую вы будете получать, учась в заведениях Волгоградской области, вас очень серьезно поддержит на первом курсе, — сказал губернатор.

Также по 100 тыс. рублей Бочаров предложил выплатить победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. До этого сумма вознаграждения составляла 50 тыс. рублей.

Ранее министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что общее число стобалльных результатов на ЕГЭ в России составило 9777. По его словам, это результат экзаменационной кампании 2026 года.

Рекордсменом по количеству выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ стал Санкт-Петербург. Всего в Северной столице такого результата добились 914 человек. «Серебро» в рейтинге забрала Московская область. В ней 836 учеников сдали экзамен на 100 баллов. В Татарстане и Краснодарском крае насчитали 459 и 416 стобалльников.