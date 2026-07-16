Иркутские врачи реанимировали пассажира движущегося поезда

В Иркутской области врачи города Шелехов реанимировали мужчину с остановкой сердца в вагоне поезда, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на врача Александру Лисину. По ее словам, пассажиру резко стало плохо прямо во время движения транспорта.

Учитывая тяжесть состояния, мы не могли рисковать. Каждая секунда была на вес золота. Мы решили [не тратить время на транспортировку пациента из поезда в машину скорой помощи] и остаться в вагоне, не прерывая лечения, — отметила Лисина.

Пока поезд следовал к областному центру, в вагоне развернули импровизированный медицинский пост. В критический момент у мужчины остановилось сердце, и тогда врач Лисина и медсестра Юлия Скворцова немедленно начали сердечно-легочную реанимацию и не прекращали ее ни на минуту, пока сердце не удалось запустить.

Диспетчер Елена Карабейникова параллельно координировала действия с иркутскими коллегами. К моменту прибытия поезда на перроне уже дежурила бригада скорой помощи. Мужчину передали врачам с подробным отчетом о всех проведенных манипуляциях. Сейчас он находится в стационаре.

Ранее кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина в Новосибирске успешно демонтировали воссозданную врачами систему кровообращения и восстановили нормальную работу сердца девятилетней пациентке из Ижевска. Девочка родилась с тяжелым пороком сердца, вызванным неполным развитием левого желудочка.