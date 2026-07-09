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09 июля 2026 в 15:34

Демонтаж системы кровообращения спас жизнь девятилетней девочки

В Новосибирске провели редкую операцию, чтобы спасти ребенка с пороком сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина в Новосибирске успешно демонтировали воссозданную врачами систему кровообращения и восстановили нормальную работу сердца девятилетней пациентке из Ижевска, сообщили в пресс-службе Минздрава России. Девочка родилась с тяжелым пороком сердца, вызванным неполным развитием левого желудочка.

В 2024 году ей выполнили завершающий этап хирургического лечения — операцию Фонтена, при которой кровообращение перестраивают, чтобы использовался наиболее развитый желудочек. Однако уже через полгода состояние ребенка резко ухудшилось.

В 2026 году на фоне нового ухудшения состояния было принято решение демонтировать конструкцию Фонтена, восстановить анатомию сердца и добиться нормальной работы обоих желудочков. Операции по конверсии кровообращения Фонтена уникальны по своей сложности. Они выполняются редко во всем мире и связаны с высокими рисками, — сказано в сообщении.

Ране врачи спасли восьмилетнего мальчика, пострадавшего от укуса гадюки в Московской области. Змея напала на ребенка, когда тот попытался ее погладить. Пострадавшего перевели в Подольскую детскую больницу.

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